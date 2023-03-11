Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Yıkılan binlerce bina ise 46 binin üzerinde can aldı.

Afet bölgesinde yaralar sarılmaya başlandı, beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar giderildi.

Devlet-millet işbirliği ile yapılan çalışmalar, bölgede hayatı yeniden normale döndürmeye başladı.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yeni afet konutları için de çalışmalar hızlandırıldı, ilk kazmalar vuruldu.

Enkaz altında eşyalarını çıkarıyorlar

Bu süreçte afetzedeler, araçlarını ve değerli eşyalarını çıkarmak için mücadele ediyor.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde dükkânları ve otoparkları bulunan esnaf, iş makinelerinin de yardımıyla araçlarını ve malzemelerini çıkarmaya devam ediyor.

Araçlarını elleriyle temizlediler

Deprem sonrası binlerce aracın hurdaya dönmesiyle birlikte kullanılamaz durumda olan otomobiller çıkarılıp otoparklara çekiliyor.

Otoparkta otomobili bulunan bazı esnaf ve vatandaşlar enkazdan çıkardıkları araçlarını da elleriyle temizledi.

Daha sonra polis ekiplerinin kontrolünde tutulan tutanağın ardından, enkazdan çıkan otomobil otoparka çekildi.

"Cana geleceğine malla gelsin diyoruz"

Enkazdan araçlarını çıkardıklarını ifade eden depremzede vatandaşlardan Erdoğan Küçükarık, en son kalan otomobillerine de ulaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Enkalarımızı kaldırıp araçlarımızı çıkartıyoruz. Bu günümüze de şükrediyoruz. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Burada çalışma yapan iş makinelerinin yardımıyla araçlarımızı çıkarttık. Emniyetimiz de birazdan otomobili buradan alarak götürecek. Burada bizim otoparkımız vardı ve içinde araçlarımız vardı. Arka tarafa kadar ise iş yerlerimiz vardı. Bugün itibarıyla son aracımızı da çıkarttık. Cana geleceğine malla gelsin diyoruz. Burada kalan malzemelerimizi de topladıktan sonra yeniden iş kurmaya devam edeceğiz.

"Canımız sağ, yapacak bir şey yok"

Deprem felaketinin ardından otoparkta bulunan son otomobillerini de çıkardıklarını belirten Oğuzhan Emir, "Ülkemize Allah yardım etsin. Biz de burada daha son arabamızı çıkarttık. Canımız sağ, yapacak bir şey yok. Çok şükür canımız sağ olduğu için tekrardan çalışırız, yeniden kazanırız." dedi.