İhbar üzerine enkaza gelen polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim aldı. Kime ait olduğu merak edilen çantanın Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu belirlendi.

İki büyük depremle çok sayıda binanın yıkıldığı ve binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş'ta enkaz çalışması sırasında ekipler bir çanta dolusu altın kemer buldu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Herkes altın kemerlerin kime ait olduğu sorusuna yanıt aramaya başladı.

ALTINLARIN SAHİBİ MARAŞ'IN ÜNLÜ KUYUMCUSU

Teslim aldıkları altın kemerlerin izini emniyet ekipleri, 78 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğunu tespit etti. Deprem felaketinde yerle bir olan Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor.

HER BİRİ 10 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği öğrenilen İbrahim Zabun'un dairesinin bulunduğu apartmanın enkazından çıkan altın kemerlerin her birinin ise 10 bin dolar değerinde olduğu öğrenildi.

PEKİ ALTINLARA NE OLACAK?

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza edilen altınların yaşaması durumunda İbrahim Zabun'a aksi durumda ise mirasçılarına verilecek. Mirasçılarının da çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.