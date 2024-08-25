Kentte akşam saatlerinde sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Kısa sürede etkisini artıran sağanak yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı. Ayrıca metrekareye 10 dakikada 8 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle 15 araç ve 40 personelle yağışın etkisini en aza indirmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağışın ardından sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, yağışın getirmiş olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.



Başkan Fırat Görgel, “Saat 20.00 sularında şehrimizde başlayan sağanak yağışlar sonucu bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. 15 araç ve 40 personelle şehir merkezimizde sağanak yağışların getirdiği olumsuzluklarla mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz sabaha kadar sahada olmaya devam edecek. Bu sorunları bir daha yaşamamak için şehir genelinde çok yoğun bir altyapı seferberliği başlattık. Şehrimizin geleceği için bu çalışmaları yapmak durumundayız. 2 yıl içerisinde şehrimizin altyapısını yaklaşık 20 Milyar TL’lik bir yatırımla baştan uca yenileyeceğiz. Bu süreçte bizlere sabır gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.