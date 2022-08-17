Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından kaçak sahte içki imalatı yaptığı tespit edilen M.K’nın Karacasu Mamaraş Mahallesinde bulunan ikametinde yaptığı aramada 65 litre kaçak sahte alkollü içki, 30 litre etil alkol, 1,5 kilogram alkol yapımında kullanılan hoş koku, çok sayıda boş alkol şişesi, kapak ve dolum aparatları buldu. Üretimde kullan sahte alkollere ve diğer malzemelere el koyan ekipler, M.K hakkında yasal işlem başlattı.