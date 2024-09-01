Ardından heyet Karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve dostane ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla KMTSO yetkilileri eşliğinde Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren çeşitli işletmeleri ziyaret etti.

Geziye Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu’ nun yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Bünyamin Dokumacı, Sadi Kır, Muhittin Çınar, Genel Sekreter Yunus Atmalı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen eşlik etti.

Heyet Kahramanmaraş İlim Yayma Cemiyetini ziyaret ederek burada şehrin birçok Stk temsilcileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Buluntu Aksu Habere Kardeş Oda Protokolü kapsamında gerçekleştirilen ziyaretleri değerlendirdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu