Kahramanmaraş İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Abdulhamithan Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.IMG-20231020-WA0019

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, Abdulhamithan Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Şirikçi'nin dua etmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)