Kahraman şehrin vazgeçilmezleri arasında yer alan ve genelde kışın tarhana yazın da firik olarak tüketilen en özel yiyeceğinin tanıtımına katkı sağlamak için yarışma düzenlendi. Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı mevkiinde yer alan EMS Tarhana adlı işletmenin geleneksel hale getirdiği yarışmada, 15 dakikada 1 kilogram firik yiyen 4 kişi 10 kg tarhana ödülünü kazandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışma sonunda işletme sahibi Emin Simsar, amaçlarının şehrin bir değerini tanıtmak olduğunu belirtti. Simsar, her yıl geleneksel hale gelen yarışmaya katılımın arttığını ve gelecekte farklı organizasyonlarla Kahramanmaraş halkının karşısında olacaklarını söyledi.

Organizasyonda ayrıca yağlama aşı ve dondurma ikramı yapıldı. Yarışmaya katılan ve 15 dakikada 1 kg firik yemeyi başaranlar ise duygu ve düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)