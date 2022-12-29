AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen katılımcılar, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylama yaptı.

Kentte faaliyet gösteren Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Fareed Kotb'un "Zirvede yalnız" ve çevre-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi" adlı fotoğraflarını oyladı.

Beyit, AA'nın haber alma özgürlüğü açısından çok önemli bir kaynak olduğunu, aynı zamanda da güvenilir bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen de haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol" ve çevre-yaşam kategorisinde de Mesit Varol'un "Beslenme saati" adlı fotoğraflarını oyladı.

Eskalen, fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikayesi ve anlamı olduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığnıı dile getirdi.