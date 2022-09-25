Gökyüzündeki bu durumu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Daha önce yurdun bir çok bölgesinde görülen ışık dizilimi hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gökyüzündeki parlamaların Elon Musk’ın Starlink Leo uyduları güneş panellerinden kaynaklandığını açıklamıştı.