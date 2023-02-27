Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

DSİ'ye ait kamyon, ekskavatör ve dozerler günün erken saatlerinden itibaren müdürlük kampüsünden hareket ediyor. Kentte yıkılan binaların enkazı, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara dolduruluyor.

Molozlar kamyonlarla belirlenen hafriyat sahalarına taşınıyor.

Güvelik güçlerinin de bulunduğu alanda sahadaki diğer iş makineleri tarafından düzeltme çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin hafriyat sahasında yaptıkları döküm çalışması dron ile havadan görüntülendi.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, yaklaşık 500-550 iş makinesiyle şehirdeki enkazı belirlenen yerlere taşıyoruz dedi.

