İlki Şehit Akif Akçadağ’ın Örnek Hayatının Ailesi Tarafından Anlatıldığı Program Şehit Akif Akçadağ Lisesinde Gerçekleştirildi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Şehidin Emaneti Ailesi, İl Müdürü Mutlu Kaya Ve Kamu Kurum Yöneticileri Ve Okulda Eğitim Gören Öğrenciler Katıldı.

Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı’nın Okunması Sonrasında Programda Şehit Akif Akçadağ’ın Edebiyat Öğretmeni Yaptığı Konuşmada Şehidin Okul İçerisinde Örnek Davranışları Hakkında Bilgi Verdi.

Şehit Akif Akçadağ’ın Annesi Serpil Ve Babası Bekir Akçadağ Yaptıkları Konuşmalarda Şehidin Çocukluğundan Ve Okul Hayatından Örnekler Vererek Onun Her Zaman İyi Bir İnsan Olduğunu İfade Ettiler.

Şehidin Abisi Ahmet Akçadağ İse “Biz Vatan Uğruna Can Veren Pervanelerin Kardeşleriyiz.” Dedi.

Konuşmaların Ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Şehidin Ailesine Şanlı Türk Bayrağı Ve Kur’an-I Kerim Hediye Etti.

Programda Şehit Akif Akçadağ’ın Hayatının Anlatıldığı Kısa Bir Video Gösterimi Yapılırken Program Şehit Akif Akçadağ’a, Beraberinde Şehit Olan Arkadaşlarına Ve Tüm Şehitlere Yapılan Dua İle Tamamlandı.