Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Markasi Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç Dr. Erkan Efe, “yaraların bir an önce sarılmasını temenni ederek, hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara Allah rahmet eylesin” dedi.