Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Birbirine âşık olan Burcu ve Gürkan karakterlerinin evliliğe giden süreçte yaşadığı olayları, dış etkenler karşısında dayanamayan ve boşanma sürecine giden evliliklerini konu alan gösteriyi yüzlerce tiyatrosever büyük bir ilgiyle takip etti.

Kahkaha tufanına neden olan gösteri, katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Usta oyuncular; Kahraman Sivri, Burcu Kıratlı, Tuğçe Koçak Fırat, Gürkan Tavukçuoğlu ve Murat Ergür sahne performansıyla tiyatroseverlerden yoğun alkış aldı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.