Kahramanmaraş Valiliği Koordinesinde Seyir Terasında Düzenlenen Programda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun İle Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kadınlara Turuncu Karanfil Ve Kadına Şiddetle Mücadeleyi İçeren Bilgilendirici Broşür Dağıttı.
Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Kibar Özdemir Günün Anlamına Binaen Bir Konuşma Yaptı.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’de kadına şiddetle mücadele konusunda mecliste gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da “kadına şiddete hayır” dedi.