Etkinliğe İHH Mütevelli heyeti üyesi Yavuz Dede, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, STK temsilcileri ve çok sayıda yetim gönüllüsü katıldı.

Mazlumlara destek kahvaltısında dünya mazlumlarına, yetimlere destek verilmesinin ve iyilik hareketinin her zaman devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Etkinlikte bir gencin nakış nakış dokuduğu Türk Bayrağı da açık artırma usulüyle 10 bin liraya satıldı.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül İnşallah bu birliktelik ruhuyla bir sinerji oluşturalım. Bu sinerjiyle daha çok mazluma ulaşarak iyilikleri çoğaltalım. “dedi.