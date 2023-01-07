Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (Toki) "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi Kapsamında Kahramanmaraş'ta İnşa Edilecek 3101 Konutun Hak Sahibi Kurayla Belirlendi.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, Kahramanmaraş Merkeze Ve Elbistan İlçesine Yapılacak Konutlar İçin Kura Çekildi.
Vali Ömer Faruk Coşkun, Törende, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesiyle Kente 3101 Konutun Yapılacağını Söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör De Konutların Hak Sahiplerine Hayırlı Olmasını Temenni Etti.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir İse İhtiyacı Olan Herkese Adım Atmaya Çalışan Bir Cumhur Başkanına Sahip Olmaktan Gurur Duyduklarını Dile Getirdi.
TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç De Devletimiz Her Zaman Milletimizin Yanındadır Dedi.
Konuşmaların Ardından Protokol Üyeleri, Şehit Yakınları Ve Gaziler İçin Yapılacak Konutların Kurasını Çekti.
Vatandaşların Yoğun İlgi Gösterdiği Kurada Adı Çıkan Gazi Ahmet Sarı Ev Sahibi Olacağı İçin Çok Heyecan Yaşadığını İfade Etti.