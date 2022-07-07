Toplantıya AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mustafa Orak, Onikişubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Gemci, Genç Nesil Kulüp Yöneticileri Osman Doğru Ve Mahfuz Erkan, İlçe Belediye Temsilcileri, Aksu Tv Spor Muhabiri Murat Baltacı ile STK temsilcileri katılım sağladı.

Toplantı öncesi Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir “kentimizde ilk kez gerçekleşecek ve önemli bir çalışma olacağına inandığımız bir spor çalıştayı için bir araya geldik” diye konuştu.