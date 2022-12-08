Gün Sonunda Akşam Yemeğinde Bir Araya Gelen Müsiad Üyeleri Burada Soun Ve Taleplerini Dile Getirerek Çözüm Yolları Arandı.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Misafirlere Teşekkür Ederek Üretim Anlamında Daha Fazla Çalışacakların VURGU YAPTI.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, katılımcılara Ülkenin Finans Sistemi Hakkında Bilgiler Vererek Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmaların detaylarını anlattı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir’de Katılım Finans Konusunda Müsiad Üyelerine Bilgiler Paylaştı.