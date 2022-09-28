Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinden Dulkadiroğlu’nun Duraklı Mahallesi’nde konut yangını çıktı.

Çıkış sebebi tespit edilemeyen yangında; Sakarya Caddesi’nde yer alan evde alevlerin yükselmesinin ardından, bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, evde bulunan çocuklar İtfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Dumandan etkilendiği tespit edilen yabancı uyruklu 4 çocuğun sağlık kontrolleri bölgede bulunan sağlık ekiplerince yapıldı.

Alevlerin çevreye sıçramadan kontrol altına alındığı konutta maddi zarar meydana gelirken, kurtarılan Melek B. (2), Sali B. (4), Yusuf B. (6) ve İheb B. (7) adlı çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.