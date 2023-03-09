İstanbul merkezli Hareket Spor Kulübü, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen gençlere ve çocuklara destek olmak amacıyla Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentte "İyilik Kupası" organizasyonu düzenledi.

Gönüllüler, spor eğitmenleri, sosyolog, psikolog, sanatçı ve tiyatro oyuncularının katıldığı organizasyonda çocuklara, bilek güreşi, çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra futbol, mini golf, badminton, voleybol, bocce sporları ile satranç, dama ve benzeri zeka oyunları oynatıldı.