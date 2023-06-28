Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.



Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti.

Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti.

Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.