Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

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Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti.
Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü. 

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Bayramların Olmazsa Olmazı Türk Kahvesi! Bayramların Olmazsa Olmazı Türk Kahvesi!

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti.

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Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.