Organizatör Gamze Atlama tarafından organize edilen Beyza Bakırcı ile kadınlar matinesi Kahramanmaraşlı kadınlardan büyük ilgi gördü.



Hareketli şarkılara eşlik eden kadınlar doyasıya eğlendi.



Kadınlar matinesine katılanlar Aksu Haber mikrofonuna konuştu.

Bu organizasyonda asıl amaçlarının kendi çabalarıyla girişimlerde bulunan kadınlara destek olmak olduğunu belirten organizatör Gamze Atlama şunları kaydetti:



"istiyorum bunun en güzel örneğini geçen sene yaşamıştık ve girişimci kadınlarımız bu organizasyon sayesinde burada ürünlerini ve kendilerini tanıtma fırsatı bularak gelir elde edebilmişlerdi bu yıl yine bu organizasyonun kurucuları olmaktan gurur duyuyorum ve tabi bu geceyi sadece kadınlarımıza sadece kendilerini tanıtma fırsatı sunmakla kalmayıp başarı yolculuklarındaki tüm stresleri de bu gece ünlü sanatçımızın katılımıyla eğlenerek atmalarını sağladık son olarak desteklerini esirgemeyen sponsor olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.