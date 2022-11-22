Kahramanmaraş’ta kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar, havaların soğumasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle ekmek ve çörek yapımında yoğun mesai yapıyor.

Onikişubat İlçesi Köseli Mahallesinde bir araya gelerek odun ateşinde yufka ekmek, kerpiç fırında da çörek pişiren kadınlar, bu geleneği yıllardır yardımlaşma usulüyle sürdürüyor.

Köseli Mahalle Muhtarı Arif Demir, mahallede kışlık yufka ekmek ve çörek yapımının başladığını, kadınların bir araya gelerek birbirlerine yardım etmek suretiyle bu geleneğin yaşatıldığını ifade etti.