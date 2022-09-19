İlçeye bağlı Kırsal Mahallesinde ikamet eden Sefa Kurt (14), 17 Eylül akşam saatlerinde evden ayrıldı.

Çocuklarının eve dönmemesi üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan arama faaliyetlerinden sonuç alamayan ekipler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, arama ağını genişletti.

Çevre illerde de aranan genç, jandarma ekiplerince Mersin-Antalya karayolu üzerinde yürürken bulundu. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan genç, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.