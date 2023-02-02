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İstinat duvarından düştüğü değerlendirilen Aksungur'un cenazesi, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Aksungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, mahalle sakinlerinin de katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde Aksungur'u bir istinat duvarının dibinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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