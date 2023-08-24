Kararla, Kahramanmaraş’a da yeni Kaymakam ve Vali yardımcıları atandı.

Kararnamede, 6 Şubat depremlerinin etkisi altına aldığı Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye ve Malatya gibi illerin de vali yardımcıları ve kaymakamlarında değişimler oldu. Atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddelerine dayanarak yapıldığı için bazı isimler yeniden aynı görevlerine atandı.

Bunlardan Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Manisa Vali Yardımcılığı'na atandı. Kahramanmaraş Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ise Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamı olarak atanırken, yerine Savur Kaymakamı Muhammed Kaya getirildi.

Hakkâri Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşgın, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı'na, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar ise Bolu Vali Yardımcılığı'na atandı.

Hatay Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş Bartın Vali Yardımcılığı'na, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Hatay Defne Kaymakamlığı'na, Hatay Defne Kaymakamı Kadir Okatan ise Mersin Vali Yardımcılığı görevine getirildi.