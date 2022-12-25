Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü kent genelinde faaliyette bulunan dernek, lokal ve bugüne kadar haklarında içerisinde kumar oynandığı yönünde ihbarlar bulunan toplam 13 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan eş zamanlı denetimlerde 8 kişiye kumar oynamaktan dolayı 14 bin 552 TL ceza işlem uygulanırken, kumar paralarına el konuldu.

143 kişinin sorgusu yapıldığı denetimlerde uyuşturucudan aranan 1 kişi gözaltına alınırken, bir dernek yöneticisi ve bir ruhsatsız kahvehane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

