Koruma altında bulunan ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan lekeli Türk semenderi Onikişubat ilçesi Beşoluk yerleşmesinin kırsalında görüldü.
Kahramanmaraş'ta genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan Lekeli Semender Salamandra infraimmaculata Mevlüt Öztürk tarafından görüntülendi.
Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve ülkemizde yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor.
Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata’nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.