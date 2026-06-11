Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Eğitim alanındaki desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci ve velilere yönelik çeşitli hizmetler sunacak. Sınav günü öğrencilerin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, LGS’ye girecek adaylara ücretsiz toplu taşıma imkânı sağlayacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Veliler İçin Bekleme ve İkram Noktaları Kurulacak

Büyükşehir Belediyesi, sınav süresince çocuklarını okul önlerinde bekleyecek velileri de unutmadı. Bu kapsamda Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda bekleme ve ikram alanları oluşturulacak. Dulkadiroğlu’nda Bektutiye Bulvarı üzerindeki Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde, Onikişubat’ta ise Kadir Paşa Bulvarı’nda bulunan Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu önünde kurulacak noktalarda velilere çeşitli ikramlar sunulacak. Kurulacak bekleme alanlarında veliler, sınav süresince çocuklarını rahat bir ortamda bekleme imkânı bulacak. Aynı zamanda sınava giren öğrenciler de sınav öncesi ve sonrasında çeşitli ikramlardan faydalanabilecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sınav günü boyunca sahada görev alarak hem öğrencilerin hem de ailelerin ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verecek.