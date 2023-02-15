Operasyonda, market ve evlerden çalındığı belirlenen 3 bilgisayar monitörü, 5 televizyon, yazıcı, 2 mini buzdolabı, 2 kamera, 2 hoparlör, 3 klavye, 21 telefon kulaklığı ve muhtelif makyaj malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda, market ve evlerden çalındığı belirlenen 3 bilgisayar monitörü, 5 televizyon, yazıcı, 2 mini buzdolabı, 2 kamera, 2 hoparlör, 3 klavye, 21 telefon kulaklığı ve muhtelif makyaj malzemeleri ele geçirildi.
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|Takım
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