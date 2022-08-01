Programın açılış konuşmasını yapan UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran, medyanın ve sosyal medyanın insanlar arasında yarattığı etkileşim sayesinde, depreme ve depremzedelere gösterilen duyarlılığı arttırmayı amaçladıklarını anlattı.

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun Kahramanmaraş’ın afetselliği, afad farkındalık ve bilgilendirme eğitimi, deprem anı tahliye ve toplanma alanı uygulama tatbikatı eğitimi konuları hakkında sunum yaptı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Görevlisi Ahmet Biber de, “İlk Yardım ve Farkındalık” başlıklı eğitim verdi.