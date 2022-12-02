Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahne alan oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yönetmenliğini Hakan Altıner'in yaptığı 2 perdelik oyunda usta oyuncular Tayfun Yılmaz, Sadi Özen ve gençlerden oluşan oyuncu grubu sahne aldı.



"Ölü Ozanlar Derneği" adlı yetişkin tiyatro oyununda ünlü oyuncu Hakan Altıner edebiyat öğretmeni John Keatıng karakterini canlandırdı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahaddin Uğur, oyunun ardından yönetmen Altıner ve oyunculara çiçek takdim etti.





