Kahramanmaraş’ta 1 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişlerle, piknik, kamp ve konaklama gibi etkinlikler yasaklandı. Vatandaşlar, yalnızca kendilerine ayrılan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarından gerekli önlemleri almak şartıyla yararlanabilecek.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları riskleri de artarken Kahramanmaraş Valiliği orman yangınlarının önüne geçmek için bir takım önlemler aldı.

Bu çerçevede kent genelinde orman yangınları ile mücadele kapsamında orman yangını çıkma ihtimali olan orman ve ormanlık sahalara 1 Ekim 2023 tarihine kadar girilmesi yasaklandı.

Orman ve ormanlık sahalar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında Mahalli Mülki Amirden izin alınmadan etkinlik, piknik ve konaklama yapılamayacak.

Vatandaşlar, yalnızca kendilerine ayrılan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarından gerekli önlemleri almak şartıyla yararlanabilecek.