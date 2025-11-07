Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Güney Kayabaşı’na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Güney Kayabaşı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşlar, büyük üzüntü yaşarken, özellikle okul saatlerinde bu bölgede araçların hız sınırlarına uymadığını belirtti.

Yetkililer ve güvenlik birimleri, sürücüleri dikkatli ve yavaş araç kullanmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Trafikte yapılacak küçük bir ihmalin, bir canı söndürebileceğini hatırlatan yetkililer, “Hız değil, dikkat hayat kurtarır.” mesajını verdi.