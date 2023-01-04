Bu kapsamda şehit Ömer Faruk Sayıl İlkokulunda 46+1 destek eğitim sınıfı kipaş holding yönetim kurulu başkan yardımcısı Ahmet öksüz adına açıldı.

Açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, ayça öksüz Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ve ilgililer katıldı.

Ahmet öksüz adına açılışa katılan ayça öksüz, “özel gereksinimli çocuklarımızın her zaman yanındayız.” Dedi.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan’da, “şehrimize bir sınıfın daha kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.