Okul Bahçesinde düzenlenen etkinliğe okul müdürü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kahramanmaraş özel eğitim uygulama okulu III. Kademe müdürü Feramuz Demir’de etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ederim dedi.
Okul Bahçesinde düzenlenen etkinliğe okul müdürü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kahramanmaraş özel eğitim uygulama okulu III. Kademe müdürü Feramuz Demir’de etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ederim dedi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P