Okul Bahçesinde düzenlenen etkinliğe okul müdürü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş özel eğitim uygulama okulu III. Kademe müdürü Feramuz Demir’de etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ederim dedi.