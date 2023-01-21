Bu Kapsamda Onikişubat ilçesinde görevli Devriye Ekipler ile Çarşı ve Mahalle Bekçi yaya devriyelerince metruk bina, park, bahçe, cadde ve sokaklarda yılbaşından bu yana birçok çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 2023 yılı içerisinde toplam 19 şahıstan 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, çeşitli marka ve çaplarda 8 adet kurusıkı tabanca, 56 (elli altı) adet kurusıkı tabanca fişeği ile 10 adet av tüfeği ve 103 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi, adli ve idari yönden gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelede her türlü tedbir alınmaya devam edileceği bildirildi.