Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık” suçlarına yönelik yapılan çalışma kapsamında İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren banka şubesine sahte olduğu değerlendirilen resmi evraklar ile kamulaştırma parası adı altında 87 milyon Türk Lirası miktarlı bankayı dolandırmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon neticesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında icra edilen aramada sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda resmi evrak, 2 adet 7.65 çapında tabanca ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirilirken, olay şüphelilerinden M.T, adliyeye sevk edildi.