Kahramanmaraş'ta sıcakların 40 derecenin üzerine varması nedeniyle elektronik araçlarda yanma ve aşırı hararet yapma konusunda usta ellerden sürücülere tavsiye geldi.

Teknolojinin gelişmesi ile araçlarda elektronik aksam açısından oldukça zenginleşti fakat bununla birlikte araçlarda birçok sorunlar da oluşuyor.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesindeki oto tamircileri ve elektrik ustaları sürücülerin aşırı sıcaklarda çok dikkatli olmaları gerektiğini araçlarını mutlaka periyodik bakımlarının günlük yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Araçlarda oluşan yangın sırasında öncelikle kutup başlarının sökülmesi gerektiğini söyleyen oto tamirci İbrahim gürbüz, araçlarda yangın söndürme ve ilk yardım çantalarının bulunmasının hem sürücüler açısından hem de trafik açısından elzem olduğunu dile getirdi.