Esnafı, küçük işletmesi, KOBİ'si, sanayicisi tüm sektörlerin depremden etkilendiğine işaret eden Buluntu, "Maraş biberi, markamız ve değerimizdi. Şu an üretim yapan tesislerin hemen hemen hepsi yıkılmış vaziyette. Kahramanmaraş dondurması dünya markasıydı. Bunları üreten tesislerin yüzde 70-80'i ağır hasarlı. Hem marka değerleriyle hem ürünleriyle hem sanayi tesisleriyle yıkımın ve bilançonun çok ağır olduğu bir şehirdeyiz." dedi.



- OSB'lerde bina ve makine hasarı 15 milyar liranın üzerinde

Konut planlamasıyla iş yerleri için çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Buluntu, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş 50 bin tekstil çalışanı ve diğerleriyle 200 bin kişilik istihdam sağlayan bir şehir. Bu istihdam ve nitelikli iş gücümüzün hemen hemen yüzde 90'ını kaybetmiş durumdayız. Ağır sanayi tesislerimizin yüzde 95'inde bina hasarı, büyük sanayi tesislerimizde dahi çok ciddi makine hasarları var. Bunların ayağa kaldırılması, tekrar yapılması, düzenlenmesi, yedek parça bulunması, nitelikli iş gücünün tekrar Kahramanmaraş'a dönmesi gibi birçok bilinmeyenleri bir araya getirirsek, en az 1 yıldan önce ayağa kalkacak sektörümüz yok."

Buluntu, kentteki 5 OSB'de bina ve makine açısından hasarın 15 milyar liranın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

OSB'lerdeki işletme sermayesi kaybının da 15 milyar lirayı geçtiğini ifade eden Buluntu, kentteki yıkım ve hasarın birçok ili etkileyecek boyutta olduğunun altını çizdi.

- Krediler ötelenmeli, yeni kaynak imkanları sağlanmalı

Buluntu, beklentilerine ilişkin, "Esnafla alakalı planlamaların ayrı tutulması lazım. Küçük ve orta ölçekli işletmelerle alakalı hızlı şekilde eylem planı hazırlanmalı." diye konuştu.

Sanayicilerle ilgili planlamalarda acil finansal önlemlerin hızlıca alınması gerektiğini söyleyen Buluntu, şunları ifade etti:

"Sanayicilerin birçok bankaya kredi borçları var. Bunların akıbeti ne olacak? Bu şehirden kesilmiş ve şu an hemen hemen hepsi piyasada birçok insanların çekleri var. Eğer hızlı çözüm bulunmazsa diğer vilayetlerde bazı tüccarı, esnafı da kendimizle ekonomik zorluğa sokmuş olacağız. Kredilerin belli süre, 3 yıl ve 7 yıl vadeli ötelenmesi lazım. Yeni kaynak imkanlarının sağlanması lazım."

Buluntu, sanayici ve küçük esnafın maddi imkansızlıklarla boğuşması durumunda ili tekrar eski günlerine getirme şansları olmadığını dile getirdi.

- Talepler ilgili bakanlıklara ve OSBÜK'e iletildi

Yıkıma bakıldığında şehrin en az 30-40 yıl geriye gittiğini savunan Buluntu, OSB'lerde altyapıyla ilgili çok ciddi sorunlar olmadığını ancak sanayiyi üretime geçirecek güçlerinin bulunmadığını belirtti.

Buluntu, Kahramanmaraş'tan ayrılan çok sayıda insan olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tekrar bu insanların buraya gelmesi, barınma sorunu... Bütün taleplerimizi ilgili bakanlıklara ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna (OSBÜK) ilettik. Sadece 15 bin konteyner, 5 OSB'deki istihdam için gerekli. Bizim onları OSB'ye kurup, çalışanlarımızı tekrar getirip, bir an önce üretim faaliyetlerine bakmamız lazım. O kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki ekonomik sorunlar, barınma, nitelikli iş gücümüzü kaybetmenin yol açtığı problemler. Bir an önce üretimi faaliyete geçiremezsek, tesisleri ayağa kaldıramazsak Kahramanmaraş terk edilmiş virane bir şehir olacak."

Buluntu, iş dünyasının da devletin yükünü azaltmak için yoğun çaba gösterdiğini, pek çok yatırımcının fabrika bahçelerine lojmanlar inşa ettiğini söyledi.