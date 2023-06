Türk tekstil sektörünün öncü şehirlerinden Kahramanmaraş, özellikle 1984 yılından sonra oluşan yatırım ortamıyla sanayi kenti hüviyetine büründü.

Tekstilin dışında çelik mutfak eşyaları üretiminde de yüzde 60'lık payla lider durumunda olan kent, gıda, kağıt, enerji ve çimento yatırımlarıyla da dikkat çekti. İrili ufaklı 500 fabrika ile yaklaşık 200 bin kayıtlı sigortalının bulunduğu Kahramanmaraş'ta 50 bin istihdamla tekstil sektörü bu alanda ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük 1000 firması arasında 40 şirketi bulunan Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta önce 7,7 ardından da 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, sanayi tesislerini de vurdu. Birçok firma bu büyük afette yakınlarını ve çalışanlarını da kaybetti. Asrın felaketi nedeniyle üretim neredeyse dururken, Kahramanmaraşlı sanayiciler kısa sürede toparlanıp yaşadıkları acıya rağmen kaldıkları yerden devam etmek istiyor.

Kentin önde gelen sanayicilerinden olan İSKUR Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul, AA muhabirine, depremde halkın ve şehrin çok etkilendiğini söyledi.

Kendi tesislerinde depremle beraber yangın çıktığını aktaran Kurtul, afetin ardından yakınları ve çalışanlarıyla yaraları sarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Depremde yakınlarını kurtarmaya, çalışanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Kurtul, "Bundan sonra işletmelerimizi bir an önce ayağa kaldırıp istihdamı, üretimi devam ettirmemiz, bu şehri hep birlikte ayağa kaldırmamız gerekiyor. İlk 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda ayağa kalkacak tesisler var, 1 yılı bulacak tesisler var. Sağ olsun bütün çalışanlarımız yanımızda, cansiperane hepsiyle burada birlik olduk. Bu yaraları birlikte sarıp tekrar bu Maraş'ı eski halinden daha iyi bir noktaya getirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

- Çalışanlar için konteyner kent

Kurtul, depremin ardından ailelerini başka illere götüren çalışanlarının yavaş yavaş şehre geri dönmeye başladığını ifade etti.

Şirket olarak 100 konteyner sipariş ettiklerini anlatan Kurtul, "Çalışanlarımız için burada bir konteyner kent kuruyoruz. Bu arkadaşlarımızı burada barındırıp bu işletmeleri ayağa kaldırıp bir sonraki adımda da devletten yer isteyip buralarda çalışanlarımızla birlikte konut üretmek istiyoruz. Tabii ki devletimiz Maraş'ta 45 bin konut yapılacağını söyledi. İnşallah bunlar bir an önce yapılır, evi yıkılan yurttaşlarımız tekrar Maraş'a dönerler." ifadelerini kullandı.

- "Devletimiz sonuna kadar arkamızda"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan da bu süreçte sanayici için devletin desteğinin çok önemli olduğunu, yapılacak konutlarda üretimde çalışanlara öncelik tanınmasın gerektiğini bildirdi.

Çalışanlarının sanayileşmiş illere doğru gitmeye başladığına işaret eden Arıkan, "Biz bunu kısa sürede durdurabilirsek sanayiyi çok kısa sürede ayağa kaldırabiliriz ama biz bu gücü kaybedersek bir felaket de burada yaşarız. Burada devletimize çok büyük görev düşüyor. Sanayinin ayağa kaldırılması için atılacak adımların bir an önce ilan edilmesi lazım. Maraş, Kurtuluş Savaşı'nda yerle bir olmuştu, kendi küllerinden bugünlere geldi. Yine gelir ama burada devletimizin desteği gerçekten çok önemli çünkü çok büyük tesisler, yatırımlar var. Bunlar göz ardı edilemez."

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki 15 günde üretime geçecek tesislerin olduğu gibi 1 yıl içerisinde faaliyete başlayacak fabrikaların da bulunduğunu aktaran Arıkan, sanayicilerin işinin başında tesisini ayağa kaldırabilmek için çabaladığını, devletten de bu bölgeye özel teşvik verilmesini beklediklerini kaydetti.

Arıkan, nitelikli insan gücünün kaybolmaması için Katar'dan gelen konteynerlerden 5 bininin Maraş'a getirilmesini ve çalışanların yerleştirilmesini istediklerini de sözlerine ekledi.