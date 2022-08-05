Geçmişi Osmanlı dönemine kadar dayanan meyan şerbeti ve meyan şerbetçileri, Kahramanmaraş’ta hayırseverlerden aldıkları para ile sebil kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinden olan Trabzon Caddesi ve demokrasi meydanında rızklarını arayan onlarca meyan şerbetçisi, özellikle Cuma namazı çıkışı gibi zamanlarda hayırseverlerin desteğiyle ücretsiz bir şekilde soğuk mayam dağıtıyor.

Özellikle yaz aylarında ve Ramazan ayında rağbet gören meyan şerbeti, Kahramanmaraşlıların damağına hitap ediyor.