Şehrin tekrardan ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma ihtiyacını karşılama noktasında da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle vatandaşlara sağlanan ücretsiz şehir içi toplu taşıma hizmeti 3 yeni hatla daha güçlendiriliyor. 8 Mart Çarşamba günü hizmete girecek olan 32B nolu hat ile Otogar – Avşar Kampüsü, 34B hattı ile 5 Nisan – Şehir Hastanesi, 37B numaralı hat ile de Dereli Mahallesi – Çocuk Hastanesi arasında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresi ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.