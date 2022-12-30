Zübeyde Hanım Bulvarı Öğretmenevi Önünde Engelli Vatandaşların Günlük Hayatta Trafikte Yaşadıkları Sorunları Göstermek Amacıyla Yapılan Sosyal Deneyde Öğrenciler Engelli Taklidi Yaparak Vatandaşlardan Yardım İstedi Trafikte Karşıdan Karşıya Geçti.

Yapılan Sosyal Deneyde Kahramanmaraş Halkının Bu Konuda Oldukça Duyarlı Olduğu Görülürken Bazı Vatandaşlar Trafikte Dörtlülerini Yakıp Engelli Vatandaşa Yardım Etti.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan KSÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Nermin Demirci Kahramanmaraş Halkında Bir Farkındalık Oluşturmayı Amaçladıklarını İfade Etti.