Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üzerinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezine aranan araç anonsuyla birlikte harekete geçen asayiş ekipleri, aracı ve şüpheliyi bir süre takibe aldı. Güneşli Mahallesi Levent Kuşoglu Caddesi üzerinde araca binmek istediği anda polis ekiplerince yakalanan şüpheli H.B üzerine kayıtlı sahte kimliği beyan etti. Sahte kimlik kullanan şüphelinin 45 yaşındaki E.Ç olduğunu ve hakkında çok sayıda suç kaydı olduğunu tespit eden polis ekipleri, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.