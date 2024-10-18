Elbistan’da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası ve trafik polisi olmamasını fırsat bilerek kırmızı ışıkta durmayan sürücüler, cezadan kaçamadı. İlçede sıkça kaza yaşanmasına rağmen trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler, 1506 liralık idari para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda kırmızı ışık ihlallerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Özellikle kazaların sıkça yaşandığı kavşakta yapılan uygulamada, “U” dönüşü yasağına ve kırmızı ışığa uymayan sürücüler polis ekipleri tarafından görüntülendi. Kırmızı ışık ihlali yapan araçların plakaları, denetim noktasındaki ekiplere bildirildi ve durdurulan sürücülere 1506 liralık para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği, bu tür denetimlerin, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak için devam edeceğini belirterek, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.