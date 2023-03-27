Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı mevkisinde faaliyet gösteren kuru gıda toptancılarının bulunduğu site depremde yıkıldı.

Adana Komando Taburu, Çanakkale Asayiş Komando Bölüğü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova Komando Tugayından bölgeye gelen askerler, yaklaşık 5 dönüm alana her biri 112 metrekare büyüklüğünde 28 çadır kurdu.

Esnaf, yıkılan binalarından iş makineleri yardımıyla kurtardıkları malzemeleri kendilerine tahsis edilen çadırlara taşıdı.

Toptancılar, çadırlarda gerekli düzenlemelerinin ardından faaliyetlerine başladı.