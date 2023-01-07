Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden eğlenceli programları vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Türkülerle Muhabbet temalı konser düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Hatice Gökçeli ve Süleyman Güçlü; Salında Gel, Firari, Ah Yalan Dünya, Yolcu, Mihriban, Sağım Yalan Solum Yalan, Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor, İğdeli Yar, Bahçe Duvarından Aştım gibi dillere pelesenk olmuş eserleri Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirdi. Yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler de alkışla ritim tutarak ve oyun oynayarak geceye renk kattı. Sanatçı Hatice Gökçeli ve Süleyman Güçlü ile saz heyeti konserde dakikalarca katılımcılardan alkış aldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten müzikseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Program, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan’ın sanatçılara çiçek takdimiyle noktalandı.

KÜLTÜR SANAT ŞEHRİN DAMARLARIDIR

Etkinlikte konuşan Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde çeşitli etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Çünkü kültür sanat bir şehrin damarlarıdır. Kültür sanattan yoksun şehirler çoraklaşır. Hemşehrilerimizin de etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi son derece mutluluk verici. İnşallah önümüzdeki süreçte de kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.