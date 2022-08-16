Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 7-14 Ağustos 2022 tarihleri arası bir haftada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, madde bağımlılarına ve torbacı tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına uyuşturucu madde sattığı ve temin ettiği yönünde bilgi alınan A.C.S., Ü.Y., E.B., S.K., M.Y., M.E.E., M.T. ve M.K. uyuşturucu alışverişi esnasında, M.Ü. ise uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve paketler halinde satışa hazır vaziyette çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğümüzde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ü.Y., S.K. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ü., A.C.S., E.B., M.E.E., M.T. ve M.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.