7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde, valilikler, belediyeler ve AFAD'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin ekipleri, afetzedelere destek için çalışıyor.

Afetlerin ardından başlatılan yardım seferberliğinde şu ana kadar yurt genelinde toplanan yardımları taşıyan tırlardan 4 bini Kahramanmaraş'a sevk edildi, yaklaşık 3 bin tır malzeme kentteki depremzedelere ulaştırıldı.

Kavaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yardım toplama merkezinde görevlilerce tasnif edilen 1000 tır yardımın ise dağıtımı sürüyor.

Koordinatör olarak görev yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye'nin büyük felaketle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Depremler nedeniyle Türkiye'nin tek yürek olduğunu dile getiren Yavuz, Türk milletinin büyüklüğüne ve devletin gücüne bir kez daha şahitlik ettiklerini belirtti.